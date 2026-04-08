Волгоградца оштрафовали на 150 тысяч за оскорбление военных





Житель Волгограда привлечен к административной ответственности за размещение в социальной сети комментариев, дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации. В отношении него вынесено 5 постановлений. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 39-летний волгоградец в ноябре 2025 года, используя приложение мгновенного обмена сообщениями, оскорбил участников СВО. Лингвистическая экспертиза показала, что мужчина для выражения негативной оценки использовал стилистически сниженную лексику. За нарушение закона «О противодействии экстремистской деятельности» в отношении волгоградца было составлено пять административных протоколов. Свою вину мужчина признал.

Постановлениями Советского районного суда г. Волгограда Владислав З. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей за каждый негативный комментарий, а всего он должен будет заплатить 150 тысяч.



Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.





