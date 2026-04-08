ТМК и ВолгГТУ будут вместе развивать науку и образование в Волгоградской области С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

 В России с 1 сентября начнут маркировать медицинские маски, шприцы и салфетки
Правительство России пополнило список медицинских изделий, которые подлежат обязательной маркировке «Честный знак». Как сообщили в Центре развития перспективных технологий, перечень пополнился 12 новыми позициями.  Согласно документу, который подписал премьер-министр...
 Роскомнадзор: число хакерских атак выросло после блокировки Telegram
В России число DDoS-атак выросло в десятки раз после появления в СМИ сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram. Об этом сообщило РИА Новости 6 апреля со ссылкой на Роскомнадзор. ...
Волгоградца оштрафовали на 150 тысяч за оскорбление военных

Житель Волгограда привлечен к административной ответственности за размещение в социальной сети комментариев, дискредитирующих Вооруженные Силы Российской Федерации. В отношении него вынесено 5 постановлений. Как сообщили ИА «Высота 102» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, 39-летний волгоградец в ноябре 2025 года, используя приложение мгновенного обмена сообщениями, оскорбил участников СВО. Лингвистическая экспертиза показала, что мужчина для выражения негативной оценки использовал стилистически сниженную лексику. За нарушение закона  «О противодействии экстремистской деятельности» в отношении волгоградца было составлено пять административных протоколов. Свою вину мужчина признал.

Постановлениями Советского районного суда г. Волгограда Владислав З. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей за каждый негативный комментарий, а всего он должен будет заплатить 150 тысяч.

Постановления в законную силу не вступили и могут быть обжалованы в апелляционном порядке.


