Сотрудники специализированной лаборатории Роспотребнадзора исследуют над жилой застройкой в Волгоградской области атмосферный воздух в связи с возгоранием нефтепродуктов в результате отражения атаки ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Светлоярском районе, который граничит с Красноармейским районом Волгограда, в результате была повреждена емкость с нефтепродуктами. Возник пожар.

- Управлением Роспотребнадзора по Волгоградской области организовано проведение исследований атмосферного воздуха на территории жилой застройки в зоне возможного влияния пожара, - сообщили в ведомстве. - Осуществлен выезд аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области» для отбора проб атмосферного воздуха с целью исследования на содержание веществ, характерных для процессов горения.

Итоги исследований волгоградцам обещают озвучить позднее.

Напомним, что Волгоградская область в ночь на 10 апреля и утром отражала массированную атаку ВСУ. Силы ПВО в общей сложности сбили над регионом 66 украинских БПЛА самолетного типа. В результате налетов погиб один человек – житель СНТ «Мичуринец» в Волжском. В Суровикинском районе повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод, а в Светлоярском – емкость с нефтепродуктами.





