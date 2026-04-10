В Волгоград вечером 12 апреля прибудет частица Благодатного огня, который ежегодно накануне православной Пасхи сходит в храме Гроба Господня в Иерусалиме. От этого огня зажигают множество лампад, которые самолетами доставляют во все уголки мира.

Из Иерусалима Благодатный огонь привезут в Москву, а потом в Волгоград.

Как сообщили в Волгоградской епархии РПЦ, раздача Благодатного огня будет после Великой Пасхальной вечери, которая начнется в храме святого благоверного князя Александра Невского 12 апреля в 17:00 мск.

Чтобы забрать частичку огня домой, нужно взять с собой лампадку.





