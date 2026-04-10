Аферисты атакуют волгоградцев в MAX: рассказываем, с какими схемами





Мошенники после замедления различных мессенджеров стали переходить в госмессенджер MAX для обмана жителей Волгоградской области. Чаще всего аферисты используют классические схемы, отработанные годами в других соцсетях и мессенджерах. Однако появляются и новые, которые адаптированы под национальный мессенджер.

О самых популярных схемах обмана – в материале ИА «Высота 102».

Замена домофона или счетчиков

Волгоградские УК, ТСЖ и жилищные кооперативы с 1 сентября 2026 года обязали обеспечить взаимодействие с жителями через национальный мессенджер. По мнению депутатов Госдумы, данная инициатива позволит напрямую направлять обращения представителям управляющих организаций и получать незамедлительные ответы. Некоторые волгоградские ТСЖ и УК, не дожидаясь обозначенного срока, уже коммуницируют с горожанами в MAX и, сообщает ИА «Высота 102», все стороны пока процессом довольны.

Однако одновременно под видом работников ТСЖ, УК к волгоградцам направились и мошенники. В арсенале злоумышленников уже несколько отработанных схем, которые помогают им незаконно завладеть денежными средствами граждан.

Один из самых частых вариантов обмана, на который ведутся волгоградцы, – вдруг назревшая необходимость замены домофонов в МКД , газового оборудования или счетчиков. Также аферисты убеждают жителей региона в необходимости переоформления льгот для оплаты коммунальных ресурсов. Преступники могут запросить информацию об адресе проживания, номер телефона или паспортные данные якобы для оформления заявки. Далее по давно знакомым схемам злоумышленники получают доступ к Госуслугам или к банковским приложениям для оформления кредитов или похищения денежных средств.

Чтобы не попасть в ловушку мошенников, необходимо помнить о нескольких правилах: не стоит сообщать в мессенджерах свои личные данные. Всегда лучше явиться в офис организации лично, где вам смогут помочь специалисты. Также стоит помнить, что работники ЖКХ или любых других официальных структур никогда не запрашивают личных данных в соцсетях или по телефону. Нельзя отправлять и какие-либо коды для подтверждения тех или иных действий – например, «бронирования» электронных ключей для домофона, который, как уверяют аферисты, якобы вот-вот установят в подъезде.

Отметим, что часто мошенники обращаются к волгоградцам в нацмессенджере от имени руководителей УК и ТСЖ, называя настоящие имена, наименования управляющих организаций и другие данные, которые, как полагают граждане, не могут быть доступны преступникам. Однако, как показывает опыт, даже такой, казалось бы, известной узкому кругу лиц, информацией свободно оперируют аферисты. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, свяжитесь с руководитилем УК или ТСЖ, уточните информацию. Если есть чат ТСЖ в MAX, обратитесь с вопросом к соседям.

Еще один способ выманить деньги у волгоградцев – рассылка сообщений с провокационным текстом и ссылкой в MAX. Цель – заставить жертву скачать вредоносный файл, который инициирует аналогичную рассылку по списку контактов абонента, и получить доступ к данным его телефона.

К примеру, сообщение злоумышленников с текстом «Это твои фото?» создает ощущение срочности и личной угрозы, побуждая пользователя перейти по ссылке. Она ведет на канал с публикацией, содержащей вредоносный APK-файл. После установки приложение получает доступ к данным смартфона, включая список контактов. Вредоносное ПО начинает рассылать ту же ссылку абонентам из телефонной книги, превращая устройство пользователя в канал распространения мошеннических уловок.

Помните (!), что не стоит переходить по ссылкам из сообщений от неизвестных лиц, а также заходить на непроверенные сайты, которые могут содержать вредоносное ПО.

Мошеннические схемы накануне праздников

Жителям региона стоит «быть на чеку» и в предпраздничные периоды. Ранее мошенники активизировались в преддверии 14 Февраля и Международного женского праздника. Неизвестные в мессенджере представлялись сотрудниками интернет-магазинов с предложениями заказать букет или подарок по низкой цене. Человек вводил данные карты по ссылке на фальшивых страницах оплаты — и эта информация попадала к злоумышленникам.

Совсем недавно мошенники покусились на святое. Пользуясь предпраздничным ажиотажем перед Пасхой, аферисты рассылают пользователям «зараженные» открытки или вовсе играют на чувствах, предлагая подключиться к онлайн-трансляции пасхального богослужения. И открытки и ссылки на трансляции содержат вирусный контент, который подключает устройство к сервисам злоумышленников, превращая его для хозяина в бесполезный «кирпич».

Волгоградцам, которые не хотят нажить ненужных проблем перед церковным праздником, в очередной раз напоминают об опасности любых сторонних ссылок.

Взлом аккаунтов и массовые рассылки

К сожалению, в последнее время участились взломы аккаунтов в MAX. Аферисты могут от лица знакомых или родственников присылать волгоградцам сообщения, интригуя и побуждая потенциальную жертву перейти по ссылке.

Чаще всего злоумышленники пытаются давить на жалость, сообщая о серьезной автомобильной аварии, смерти общей знакомой или родственницы, серьезном заболевании. После они просят прислать денежные средства на лечение или занять деньги на непродолжительный срок.

В сообщениях может содержаться и ссылка с предложением скачать файл с видео, к примеру, с места аварии. На самом деле это не видео, а тот же APK-файл, который устанавливает вредоносное приложение на смартфон.

Как обезопасить себя при встрече с потенциальным аферистом?

Помнить, что сотрудники правоохранительных органов и других ведомств не связываются с гражданами по телефону или через мессенджеры по вопросам каких-либо поручений. Настоящие полицейские не просят участвовать в специальных операциях, перевозить посылки с неизвестным содержимым или совершать диверсии. При поступлении подобных просьб в полиции советуют сразу же класть трубку.





Не хранить в смартфоне личные данные. Первый опасный тип сообщений – это коды подтверждения от банков. Если код одноразовый, мошенники все равно смогут по горячим следам выйти с помощью в ваши приложения. Старый СМС-код можно использовать для восстановления пароля при обращении в службу поддержки.





Удалить с телефона сообщения с изображениями ваших личных документов - паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав. Их аферисты могут использовать при оформлении микрозаймов или для приобретения сим-карты. Лучше хранить данные изображения в облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. Эксперты советуют чистить переписки с близкими, где могли остаться ПИН-коды, домашние адреса, а также ответы на секретные вопросы.

Напомним, что сегодня большую популярность набирает сервис «второй руки», который позволяет защитить от мошенников самых уязвимых горожан, в первую очередь, пожилых людей и подростков. Подробнее о сервисе ранее рассказали в материале ИА «Высота 102».