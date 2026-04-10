



Как-то в детстве Максим Протасенко увидел открытку с зеленым, сверкающим на солнце мотоциклом Kawasaki и твердо решил: когда-нибудь эта мечта станет его реальностью. В тот момент мальчишка вряд ли представлял, что мотоциклы станут для него не только личным, но и рабочим транспортом. О том, как сотрудник МЧС колесит по городу на двухколесном, какие эмоции испытывает от вождения ревущего «зверя» и как разрушает стереотипы о безбашенных гонщиках без инстинкта самосохранения, – в новом выпуске рубрики ИА «Высота 102» «Люди для людей».





«У каждого человека есть мечта!»

Пять лет назад Максим Протасенко, увлеченный мотолюбитель, стал спасателем и познакомился со своим главным напарником – 800-кубовым мотоциклом BMW. Оснащенный двумя огнетушителями и чемоданчиками со всем, что необходимо для оказания экстренной помощи, этот огненно-красный «красавец» весил больше 300 килограммов! Управлять тяжеловесом оказалось значительно сложнее, но уже после пары-тройки выездов старший инструктор группы экстренного реагирования ощущал себя так комфортно, будто ездил на нем не один год.

- У каждого человека есть мечта. Кто знает, откуда она вообще берется в душе? Я, к примеру, с детства мечтал о мотоцикле. Однажды увидел открытку с зеленым Kawasaki и влюбился с первого взгляда. Потом у меня появился красный Suzuki. А сейчас я дорос до другого класса – езжу на Harley-Davidson, - говорит сотрудник третьей пожарно-спасательной части.





В смене с Максимом Протасенко работает Сергей Ермолаев. Успевшие сработаться и стать друг другу надежным плечом, внешне они отличаются как Инь и Янь. Экспрессивный, горячо влюбленный в ощущение свободы и ревущий под седлом мотор Максим, встречающий нас, как старых знакомых, и спокойный, как скала, уверенный в своих силах и в рабочем транспорте Сергей, когда-то в юности колесившей на мотоцикле, но после завязавший с двухколесным транспортом и окончательно пересевший за руль автомобиля. Как оказалось, завязавший не навсегда. На лицах мужчин, заводящих готовые сорваться с места мотоциклы, – разные эмоции. Но стоит им дать старт и выехать с территории пожарной части, как оба спасателя удовлетворенно улыбаются. Пора браться за дело!





- Мы работаем по четырем маршрутам патрулирования, разведывая местность на наличие ландшафтных пожаров, а по сигналу тревоги выезжаем на аварии, - уточняет Сергей Ермолаев. - Конечно, после некоторых ДТП бывает тяжело психологически. Но вообще у нас такая работа, на которой привыкаешь практически ко всему.





- А я до сих пор помню свое самое тяжелое дежурство. Авария на мосту через Волгу, трое погибших детей. Вот это по-настоящему трудно, - подключается к разговору Максим.

«В работе всегда должен оставаться здоровый азарт»

Проезжая по центральным улицам Волгограда, сотрудники группы экстренного реагирования не рвут «коней», не меряются мощностью с другими мотоциклистами и заранее включают поворотники. Одним словом, разрушают стереотипы о гонщиках, которые забывают обо всем на свете, только лишь почувствовав мощь своего двухколесного.

- В основном на дороге к нам относятся с позитивом. Но, как говорится, бывает по-разному, - комментирует Максим Протасенко. - У некоторых людей один лишь вид мотоцикла вызывает прилив негатива, и таких видно сразу. А вообще правило «бумеранга» никто не отменял. Если ты вежлив, то вежливы и с тобой. Если же ты ездишь, как придется, и делаешь все, что только заблагорассудится, то ничего хорошего в ответ можно и не ждать.





Как это часто и бывает, люди, чья работа – не череда рутинных будней, а вечный экстрим со знаками «плюс» и «минус», отвечают на вопросы о профессии с легким удивлением. Ведь то, что для обывателей выглядит едва ли не как блокбастер, для них – абсолютно знакомая и отработанная до мелочей явь.

- С 18 лет я был военным, а несколько лет назад перешел на службу в МЧС. И за это время я понял, что в работе всегда должен оставаться разумный азарт, - делится Сергей Ермолаев. – Без азарта и интереса наступит профессиональное выгорание. По крайней мере у меня это так.





P.S. После очередной смены Сергей Ермолаев едет домой на автомобиле, а Максим Протасенко – на мотоцикле. И нет, двухколесный транспорт ему нисколько не приедается. Тем более, что работа – это работа, а личные поездки – это душа.





- Рабочим мотоциклом мы пользуемся вместе с другими коллегами, потому я не всегда могу почувствовать его настроение. А вот на личной технике все это ощущается очень остро – и ее душа, и тот настрой, с которой она сегодня выезжает на дорогу! - заключает Максим.

Фото и видео: Алексея Костякова