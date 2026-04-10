Волгоградский бизнес направил на защиту природы 766,9 млн рублей

В Волгоградской области «зеленые» инвестиции составили 766,9 млн рублей – такую сумму направили в 2025 году крупные и средние организации региона на охрану и рациональное использование природных ресурсов.

По данным Волгоградстата, больше всего средств было вложено в мероприятия и технологии по охране атмосферного воздуха и предотвращения климатических изменений - 366,9 млн рублей, что составило 47,8% от общего объема инвестиций.

На втором месте – защита и экологическая реабилитация земель, поверхностных и подземных водных объектов. На это направление направлено 243,9 млн рублей или 31,8%. Защита природы от сточных вод обошлась бизнесу в 90,6 млн рублей, что составляет 11,8%. Львиную долю природоохранных мероприятий – 68,2% - организации оплачивали преимущественно за счет собственных средств.

