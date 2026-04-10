



В Волгограде мама 9-летнего ребенка с инвалидностью пожаловалась на неправомерные, по ее мнению, действия сотрудников игрового клуба в ТРЦ «Парк Хаус». Как сообщила Наталья Седова, клуб виртуальной реальности Anvio отказал ей в организации праздника для сына.

Женщина поделилась своей историей в социальных сетях в надежде привлечь внимание общественности к инциденту.

Ранее мальчик уже был в этом клубе на дне рождения друга и очень хотел снова поиграть с своими друзьями, но уже на своем празднике. Однако клуб ответил отказом.

– Сене 21 апреля исполнится 10 лет. И мы хотели отметить свой день рождения в виртуальном клубе Anvio, чтобы сын с друзьям поиграл в игры. Приходим мы сегодня, чтобы забронировать наш праздник и внести предоплату, а нам говорят сотрудники: «Наш начальник запретил играть здесь людям с ограниченными возможностями», – написала в соцсетях Наталия. – На мой вопрос «почему» ребята пожали плечами и сказали, что начальник их оштрафовал каждого на 10 тысяч рублей за то, что Сеня был здесь в январе. И сказал, что здесь место для здоровых людей.

После такого заявления женщина попыталась оспорить решение, но в администрации клуба все равно ответили жестким отказом.

– Сказать, что я в шоке, ничего не сказать. Объясняю, что у сына нет никаких заболеваний мозга, что проблемы у нас только с мышцами. Чем игровые очки нам навредят? Ребята не знают. И они здесь, конечно, не при чем. У меня вопрос к начальству данного клуба. Почему они решили, что могут ущемлять права инвалидов? – задается вопросом мама мальчика.

По словам женщины, испытав унижение, она вместе с сыном вышла из торгового центра в подавленном состоянии, а ребенок – в слезах.

– Плакать долго мы не умеем. А вот защищаться, когда так нагло и бессовестно нас обижают, - можем. Друзья, делайте репосты, я не оставлю эту ситуацию просто так, – заявила Наталия Седова.

Корреспонденты ИА «Высота 102» позвонили в игровой клуб, чтобы озвучить публично позицию его представителей.

– Мы всегда идем навстречу нашим клиентам, но есть правила, которые мы, к сожалению, не можем преступить. Как франшиза мы работаем уже более 6 лет и сталкиваемся с такими ситуациями. Игра имеет технические характеристики, которые не позволяют людям с ограниченными возможностями полноценно участвовать в многих играх виртуальной реальности. К сожалению, людям на инвалидных колясках невозможно полноценно действовать в играх из-за положения и высоты головы. Ребенок не смог бы стать участником полноценной игры. Также важно отметить, что на нашем сайте в открытом доступе опубликованы правила, в которых прописано, какие категории граждан по техническим причинам или медицинским показателям не могут принимать участие в играх. К сожалению, мы не можем преступать утвержденные ограничения, – рассказала свою точку зрения совладелица игрового клуба Виктория.





Коллаж: Наталия Седова / V102.RU; Скриншот сайта Anvio