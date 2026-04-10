Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
 В России с июля обязательным станет заполнение ИНН при переводах по СБП
С 1 июля 2026 года в России при переводах и платежах через СПБ станет обязательным указывать ИНН. Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков....
Противостояние контрастов: атакующий «Ротор» против безголевого «Сокола»

Спорт 10.04.2026 12:20
10.04.2026 12:20


Одним из самых предсказуемых в этом сезоне станет предстоящий матч «Ротор» (Волгоград) – «Сокол» (Саратов). Фаворитом является «Ротор», который занимает 4-е место в турнирной таблице с 42 очками, «Сокол» застрял на 18-м месте с 16 очками.

Волгоградцы уверенно идут к цели – команда претендует на выход в РПЛ. В последних шести матчах «Ротор» набрал 12 очков из 18 возможных (три победы и три ничьи). Команда демонстрирует хорошую атаку – 35 забитых мячей – и надёжную оборону – 22 пропущенных за 27 туров. На своём стадионе сине‑голубые провели 13 игр: забили 20 мячей (в среднем 1,54 за игру) и пропустили восемь (в среднем 0,62 за игру).

«Сокол» переживает кризис: в последних шести матчах потерпел шесть поражений подряд с общим счётом 2:11. Команда имеет слабую атаку (12 голов за 27 игр) и пропускает в среднем больше гола за матч, причём Саратов не забивал в пяти из последних шести матчей. В гостях саратовцы провели 13 игр, забив четыре мяча (в среднем 0,31 за игру), а пропустив – 18 (1,38 в среднем за игру). У северных соседей всего две победы в сезоне, и находятся они на последнем месте в турнирной таблице. 

В истории личных встреч «Ротора» и «Сокола» одна победа на счету волгоградской команды, саратовцы пока не побеждали; два матча завершились вничью. В первом круге соперники сыграли со счётом 1:1. У саратовцев отличился Владислав Шпитальный, однако «Ротор» сумел отыграться в компенсированное время – гол на счету Покидышева.

Эксперты считают, что победу должен одержать «Ротор» – 2:0. Во-первых, разница в классе и форме команд: Волгоград претендент на выход в РПЛ, а «Сокол» на вылет во вторую. Плюс поддержка трибун для хозяев. Добавим хороший атакующий потенциал волгоградцев и слабую атаку у гостей.

Букмекеры не сомневаются в силе «Ротора»: победа хозяев идёт с коэффициентом 1,45. На ничью можно поставить с множителем 4, а вот ставка на победу «Сокола» может принести солидный выигрыш – коэффициент 8,5. Это свидетельствует о явном преимуществе волгоградской команды в глазах аналитиков.

Команды сыграют 12 апреля на «Волгоград Арене», начало матча в 17:00.

Александр Веселовский

