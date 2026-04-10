Остановку «Ул. Порт-Саида» в Волгограде перенесут на 10 метров

В Центральном районе Волгограда перенесут остановку общественного транспорта «Ул. Порт-Саида». В мэрии уточнили, что посадочная площадка сдвинется на 10 метров в сторону улицы Комсомольская.

Остановка для троллейбусов и автобусов, напомним, находится рядом со сквером Симбирцева, где в настоящее время проводятся работы по благоустройству. Также здесь облагородят и пешеходную зону, прилегающую к скверу. Поэтому и решено сдвинуть остановочный павильон.

На время проведения работ для пассажиров будет организована временная посадочная площадка. Вскоре новую остановку обозначат соответствующим дорожным знаком. Перенесут ли электронное табло с расписанием маршрутов – не сообщается.





