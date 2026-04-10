В Волгограде 36 автобусов до кладбищ пустят на Пасху и Красную горку

Платные автобусы к городским кладбищам пустят 12 апреля на Пасху и 19 апреля на Красную горку в Волгограде. В мэрии сообщили, что на эти спецмаршруты выделено 36 единиц подвижного состава. Автобусы будут возить пассажиров до городских кладбищ в эти дни с 9:00 до 15:00 мск.

Маршруты автобусов :

- площадь им. Дзержинского - Верхнезареченское кладбище;

- остановка «Ул. Землячки» - до института Гигиены (Моторное кладбище);

- остановка «Обувная фабрика» - старое и новое кладбища в Ворошиловском районе;

- остановка «Пос. Руднева» - кладбище в Кировском районе;

- от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса» - старое и новое районные кладбища.

Проезд в автобусах можно будет оплатить как наличными, так и картой «Волна». Проездные билеты также будут приниматься.

В мэрии отметили, что к местах захоронений также можно добраться и на автобусах, которые курсируют по муниципальным маршрутам.

В Тракторозаводском районе до Алюминиевского кладбища можно доехать маршрутами № 43, № 68 и № 48э, а к Верхнезареченскому - № 61. К кладбищу в Краснооктябрьском районе ходят автоубсы № 7э, 59, № 56. К Вишневскому кладбищу в Краснооктябрьском районе следует маршрут №8с.

У нового кладбища в Ворошиловском районе совершают остановку автобусы маршрутов №88, №89, а у старого, помимо вышеуказанных, еще и №22. У кладбища в Кировском районе останавливаются автобусы маршрута №3с, а у кладбищ в Красноармейском районе - №43б. У Димитриевского (Центрального) кладбища в Дзержинском районе находится конечная остановка маршрута №46с.

