Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области В Волгоградской области запретили вылов рыбца и судака: все виды ограничений для рыбаков С главной площади Волгограда уберут памятник Невскому и уложат на ней газон С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор

«Закрываемся навсегда!»: в Волгограде на пр. Металлургов начался массовый снос торговых павильонов

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Суд Краснодара арестовал имущество бизнесменов, захвативших ростовский ипподром
  Октябрьский районный суд в Краснодаре арестовал имущество лиц, проходящих по делу о незаконном выводе активов ростовского ипподрома из государственной собственности. Как сообщает Привет-Ростов со ссылкой на «Ъ», соответствующие...
 В России с июля обязательным станет заполнение ИНН при переводах по СБП
С 1 июля 2026 года в России при переводах и платежах через СПБ станет обязательным указывать ИНН. Об этом заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков....
В Волгограде 36 автобусов до кладбищ пустят на Пасху и Красную горку

Платные автобусы к городским кладбищам пустят 12 апреля на Пасху и 19 апреля на Красную горку в Волгограде. В мэрии сообщили, что на эти спецмаршруты выделено 36 единиц подвижного состава. Автобусы будут возить пассажиров до городских кладбищ в эти дни с 9:00 до 15:00 мск.

Маршруты автобусов:

- площадь им. Дзержинского - Верхнезареченское кладбище;

- остановка «Ул. Землячки» - до института Гигиены (Моторное кладбище);

- остановка «Обувная фабрика» - старое и новое кладбища в Ворошиловском районе;

- остановка «Пос. Руднева» - кладбище в Кировском районе;

- от остановок «Кинотеатр «Юбилейный» и «Бульвар Энгельса» - старое и новое районные кладбища.

Проезд в автобусах можно будет оплатить как наличными, так и картой «Волна». Проездные билеты также будут приниматься. 

В мэрии отметили, что к местах захоронений также можно добраться и на автобусах, которые курсируют по муниципальным маршрутам.

В Тракторозаводском районе до Алюминиевского кладбища можно доехать маршрутами № 43, № 68 и № 48э, а к Верхнезареченскому - № 61. К кладбищу в Краснооктябрьском районе ходят автоубсы № 7э, 59, № 56. К Вишневскому кладбищу в Краснооктябрьском районе следует маршрут №8с.

У нового кладбища в Ворошиловском районе совершают остановку автобусы маршрутов №88, №89, а у старого, помимо вышеуказанных, еще и №22. У кладбища в Кировском районе останавливаются автобусы маршрута №3с, а у кладбищ в Красноармейском районе - №43б. У Димитриевского (Центрального) кладбища в Дзержинском районе находится конечная остановка маршрута №46с.

