



Глава Суровикинского района Волгоградской области Роман Слива призвал обращаться в администрацию всех жителей, пострадавших от ночной массированной атаки беспилотников ВСУ.

- Сегодня ночью подразделения ПВО Минобороны России отразили массированную атаку беспилотников на объекты инфраструктуры нашего района. Повреждены жилые домовладения, проводятся уточнение повреждений и работы по ликвидации последствий, - констатировал Роман Слива.

Написать заявление суровикинцы смогут в администрации города или области – в отделе ГО и ЧС.

Сегодняшней ночью на Волгоградскую область направили 57 украинских БПЛА. В Суровикинском районе при падении беспилотников были повреждены 13 частных домов, линия ЛЭП и газопровод, в Светлоярском районе загорелась емкость с нефтепродуктами.

– По уточненной информации, в результате ночной террористической атаки беспилотных летательных аппаратов преступного киевского режима, к сожалению, скончался от ранения осколками житель, находившийся в СНТ «Мичуринец», г. Волжский. В Светлоярском районе повреждена емкость с нефтепродуктами, произошло возгорание. Противопожарные силы ведут тушение пожара. В Суровикинском районе по уточненным данным повреждены 13 индивидуальных жилых домовладений, линия электропередач и газопровод на улице Соловьева. Начались аварийно-восстановительные работы, – подчёркивается в сообщении главы региона.

Напомним, ранее Минобороны сообщило о ликвидации над Волгоградской областью 57 беспилотников ВСУ. Утром в ведомстве заявили об уничтожении еще 9 БПЛА самолетного типа.

