Арбитражный суд Волгоградской области начинает рассмотрение иска прокуратуры Волгоградской области к муниципальному учреждению Волжского, а также к четырем подрядчикам, с которыми в 2023 году были заключены договоры на благоустройство общественных пространств. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном арбитраже, первый заместитель прокурора Волгоградской области требует признать заключенные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» сделки недействительными, а также взыскать в доход федерального бюджета полученные по ничтожным сделкам средства.

Иски поданы к МАУ «СГТ», ООО «Трофи-Трэвэл», ООО «Асб-Электро», ООО «РС-Энерджигрупп», а также к ИП Е.С. Ливадному. В 2023 году муниципальное учреждение заключило договоры с этими организациями и ИП на проведение работ по благоустройству. Речь шла о контрактах на преображение аллеи в парке «Волжский» до Центрального рынка, улицы Фонтанной и сквера Первостроителей вдоль улицы Чайковского от улицы Циолковского до Волгодонской. Всего по заключенным договорам подрядчикам было перечислено 78 036 586,39 руб. Однако в УФАС выяснили, что муниципальное учреждение нарушило порядок проведения конкурсных процедур, уличив чиновников и коммерсантов в нарушении закона о защите о конкуренции.



В частности, в антимонопольном органе установили, что заказчик выполнения работ с целью обхода конкурентных процедур искусственно раздробил объекты благоустройства и заключил договоры с подрядчиками как с единственными поставщиками. Год назад все участники этой схемы были оштрафованы УФАС. Штрафы составили в среднем около полумиллиона рублей.



В заявлении прокуратуры в арбитражный суд Волгоградской области подчеркивается, что договоры были заключены МАУ «СГТ» с хозяйствующими субъектами без проведения конкурентных процедур с единственным поставщиком, поскольку стоимость каждого договора не превышала 25 000 000 руб., что формально соответствовало п. 19.2.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «СГТ». Однако указанные договоры были заключены в один временной период, по ним определено единое место выполнения работ, говорится в документе.

