С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости
 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Раздробили или распилили? С коммерсантов требуют в суде деньги за «договорняк» при благоустройстве Волжского

Расследования 06.04.2026 14:24
06.04.2026 14:24


Арбитражный суд Волгоградской области начинает рассмотрение иска прокуратуры Волгоградской области к муниципальному учреждению Волжского, а также к четырем подрядчикам, с которыми в 2023 году были заключены договоры на благоустройство общественных пространств. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном арбитраже, первый заместитель прокурора Волгоградской области требует признать заключенные в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» сделки недействительными, а также взыскать в доход федерального бюджета полученные по ничтожным сделкам средства.

Иски поданы к МАУ «СГТ», ООО «Трофи-Трэвэл», ООО «Асб-Электро», ООО «РС-Энерджигрупп», а также к ИП Е.С. Ливадному. В 2023 году муниципальное учреждение заключило договоры с этими организациями и ИП на проведение работ по благоустройству. Речь шла  о контрактах на преображение  аллеи в парке «Волжский» до Центрального рынка, улицы Фонтанной и сквера Первостроителей вдоль улицы Чайковского от улицы Циолковского до Волгодонской. Всего по заключенным договорам подрядчикам было перечислено 78 036 586,39 руб. Однако  в УФАС выяснили, что муниципальное учреждение нарушило порядок проведения конкурсных процедур, уличив чиновников и коммерсантов в нарушении закона о защите о конкуренции.

В частности, в антимонопольном органе установили, что заказчик выполнения работ с целью обхода конкурентных процедур искусственно раздробил объекты благоустройства и заключил договоры с подрядчиками как с единственными поставщиками. Год назад все участники этой схемы были оштрафованы УФАС. Штрафы составили в среднем около полумиллиона рублей.

В заявлении прокуратуры в арбитражный суд Волгоградской области подчеркивается, что договоры были заключены МАУ «СГТ» с хозяйствующими субъектами без проведения конкурентных процедур с единственным поставщиком, поскольку стоимость каждого договора не превышала 25 000 000 руб., что формально соответствовало п. 19.2.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МАУ «СГТ». Однако указанные договоры были заключены в один временной период, по ним определено единое место выполнения работ, говорится в документе.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокуратуры в интересах  Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ в арбитражный суд с настоящим заявлением. Предварительное судебное заседание назначено на 21 апреля 2026 года.
Фото сгенерировано ИИ

