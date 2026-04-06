Главное

С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Актуально

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Федеральные новости

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
Федеральные новости
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
Спорт

«Додавили соперника»: тренеры подвели итоги матча «Ротор» – «Нефтехимик»

После матча 27‑го тура Первой лиги между «Ротором» (Волгоград) и «Нефтехимиком» (Нижнекамск), который завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев, тренеры команд дали оценку действиям своих подопечных.

Главный тренер гостей Кирилл Новиков сразу обозначил главную проблему:

– У нас не хватило силёнок, свежести. Это наша третья игра за неделю, что сказалось очень сильно. Последние 20 минут нам было уже тяжело, не могли поддерживать тот темп, который был до этого.

Оценивая игру соперника, Новиков был объективен:

– «Ротор» – классная команда. У них очень хорошая средняя линия, линия атаки. Есть проблема в обороне, поэтому пытались воспользоваться этим. Когда силы были, достаточно неплохо смотрелись. В конце уже «встали», мягко говоря.

Он также уточнил, что ситуацию в его команде усугубили кадровые проблемы: замены оказались непрофильными из‑за отсутствия всех крайних полузащитников.


Дмитрий Парфёнов, наставник «Ротора», начал с благодарности трибунам:

– Поддержка болельщиков потрясающая. Мы акцентировали команде, что трибуны всё чувствуют. Это наша общая победа.

Он честно признал ошибку в ходе матча: 

– Нас немного заманили в контроль, усыпили. После этого мы пропустили контратаку, с неё стандарт и гол. То, что парни быстро отреагировали, очень порадовало.

Особое внимание тренер уделил роли замен:

– Мы знаем возможности игроков и под это готовили план. Сегодня ребята вышли своевременно и сделали то, что нужно. По‑простому – додавили соперника.


И напоследок Парфёнов развеял сомнения насчёт настроя: 

– Недонастроя точно не было, мы акцентировались всю неделю… Нам, наверное, надо было добавить чуть агрессии.

Подводя итоги, можно выделить ключевые факторы исхода матча.

Для «Нефтехимика» неудачу обусловили: накопившаяся усталость из‑за плотного графика (третья игра за неделю); кадровые проблемы и ограниченная ротация; потеря интенсивности в концовке матча.

Для «Ротора» победу обеспечили: мощная поддержка болельщиков, которая стала дополнительным стимулом;  быстрая реакция на пропущенный гол и умение держать удар; своевременные и эффективные замены, усилившие давление на уставшего соперника; тактическая гибкость: контроль мяча с акцентом на результат (У любого контроля должно быть логическое завершение).

Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Лента новостей

