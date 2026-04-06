



После матча 27‑го тура Первой лиги между «Ротором» (Волгоград) и «Нефтехимиком» (Нижнекамск), который завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев, тренеры команд дали оценку действиям своих подопечных.

Главный тренер гостей Кирилл Новиков сразу обозначил главную проблему:

– У нас не хватило силёнок, свежести. Это наша третья игра за неделю, что сказалось очень сильно. Последние 20 минут нам было уже тяжело, не могли поддерживать тот темп, который был до этого.

Оценивая игру соперника, Новиков был объективен:

– «Ротор» – классная команда. У них очень хорошая средняя линия, линия атаки. Есть проблема в обороне, поэтому пытались воспользоваться этим. Когда силы были, достаточно неплохо смотрелись. В конце уже «встали», мягко говоря.

Он также уточнил, что ситуацию в его команде усугубили кадровые проблемы: замены оказались непрофильными из‑за отсутствия всех крайних полузащитников.





Дмитрий Парфёнов, наставник «Ротора», начал с благодарности трибунам:

– Поддержка болельщиков потрясающая. Мы акцентировали команде, что трибуны всё чувствуют. Это наша общая победа.

Он честно признал ошибку в ходе матча:

– Нас немного заманили в контроль, усыпили. После этого мы пропустили контратаку, с неё стандарт и гол. То, что парни быстро отреагировали, очень порадовало.

Особое внимание тренер уделил роли замен:

– Мы знаем возможности игроков и под это готовили план. Сегодня ребята вышли своевременно и сделали то, что нужно. По‑простому – додавили соперника.





И напоследок Парфёнов развеял сомнения насчёт настроя:

– Недонастроя точно не было, мы акцентировались всю неделю… Нам, наверное, надо было добавить чуть агрессии.

Подводя итоги, можно выделить ключевые факторы исхода матча.

Для «Нефтехимика» неудачу обусловили: накопившаяся усталость из‑за плотного графика (третья игра за неделю); кадровые проблемы и ограниченная ротация; потеря интенсивности в концовке матча.

Для «Ротора» победу обеспечили: мощная поддержка болельщиков, которая стала дополнительным стимулом; быстрая реакция на пропущенный гол и умение держать удар; своевременные и эффективные замены, усилившие давление на уставшего соперника; тактическая гибкость: контроль мяча с акцентом на результат (У любого контроля должно быть логическое завершение).

Александр Веселовский

Фото: Геннадий Гуляев