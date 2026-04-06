Оборот розничной торговли вырос в Волгоградской области до 121 млрд





В январе-феврале 2026 года оборот розничной торговли Волгоградской области сложился в объеме 121,7 млрд рублей. Это в сопоставимой оценке больше на 5,6%, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Из этого объема большая часть приходится на оборот непродовольственных товаров - 69,8 млрд рублей, или 109,7%.

Пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий населению области реализовано на 51,9 млрд рублей, что составляет 100,5% к январю-февралю 2025 года.



Наибольший удельный вес – 66,0% – приходится на крупный бизнес. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых в товарообороте составила 30,6%. Розничные рынки и ярмарки занимают 3,4% в общем обороте розничной торговли.



