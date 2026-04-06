АО «ЕКС» построит новый корпус онкодиспансера в Волгограде

В Волгограде заключен контракт на строительство отделения радионуклидной терапии и диагностики ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». Как сообщает ИА «Высота 102», госзаказ выполнит известное в регионе по ранее заключенным контрактам АО «Группа компаний «ЕКС». АО было генеральным подрядчиком строительства новой скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Компания также реализовывала ряд других инфраструктурных проектов в регионе, в том числе реконструкцию Третьей продольной, строила водопропускные сооружения в Волго-Ахтубинской пойме и ремонтировала больницу имени Фишера в Волжском.
Группа компаний стала единственным участником конкурса на строительство отделения онкодиспансера с начальной стоимостью контракта в 2 миллиарда рублей. Строительство продлится до конца 2028 года.
Напомним, как сообщало V102.RU, помимо 1-2-х этажного здания отделения с подвальным помещением планируется возвести трансформаторную подстанцию, предусмотрев, в том числе, резервные источники питания. Также запроектированы насосные станции, котельная. Около нового отделения разместится парковка, здесь проведут работы по озеленению, освещению, установят цветники, малые архитектурные формы, обустроят проезды и тротуары с учетом нужд маломобильных граждан. Для отвода жидких радиоактивных отходов, образующихся в блоке радионуклидной терапии, предусмотрена спецканализация.
Фото ГГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер»