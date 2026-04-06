АО «ЕКС» построит новый корпус онкодиспансера в Волгограде

В Волгограде заключен контракт на строительство отделения радионуклидной терапии и диагностики ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер». Как сообщает ИА «Высота 102», госзаказ выполнит известное в регионе по ранее заключенным контрактам АО «Группа компаний «ЕКС». АО было генеральным подрядчиком строительства новой скоростной трассы в Волго-Ахтубинской пойме в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Компания также реализовывала ряд других инфраструктурных проектов в регионе, в том числе реконструкцию Третьей продольной, строила водопропускные сооружения в Волго-Ахтубинской пойме и ремонтировала больницу имени Фишера в Волжском.

