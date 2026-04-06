Выплаты по 10 тыс. рублей получают ветераны ВОВ в Волгограде





В Волгограде и области стартовали выплаты 10 тысяч рублей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Отделение СФР по Волгоградской области, начиная с 3 апреля деньги будут доставлены ветеранам банками и или почтой.

– Тем, кто получает деньги через банки, первая выплата поступила вместе с пенсией уже 3 апреля. Следующие даты выплат через банки – 11 апреля и 21-го. Так как 11 апреля приходится на субботу, то выплата поступит на счета заблаговременно – 10 апреля, – уточнили в отделении СФР. – Все ветераны получат выплату беззаявительно – на основании данных, имеющихся у Отделения. Вся предварительная работа по уточнению списков получателей и финансированию доставочных организаций уже проведена.

10 тысяч рублей к 9 Мая выплачиваются в соответствии с указом ежегодной выплате. Средства положены ветеранам, которые во время Великой Отечественной войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий.

Помимо этого, выплату предоставляют за участие в боевых операциях в ходе ВОВ, выполнение специальных заданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям.