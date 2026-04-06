Волгоградские колледжи перейдут с 1 сентября на новый формат обучения





С 1 сентября в Волгоградской области колледжи и техникумы перейдут на новую форму обучения по программам средне-специального образования. Она предусматривает участие работодателей в организации занятий, а также в управлении образовательными учреждениями.

Одновременно изменится формат аттестации. С нового учебного года ученикам предстоит сдавать демонстрационный экзамен.

- Сейчас мы уходим от ситуации, когда знания выпускника оценивались баллами. Теперь студент при аттестации должен будет в условиях реальной производственной площадки выполнить конкретную работу. Это дает работодателю гарантию, что перед ним квалифицированный специалист. А для молодых людей успешная сдача такого экзамена автоматически засчитывается как независимая оценка квалификации, - сообщил ректор ВГСПУ Александр Коротков.

Отметим, помимо диплома государственного образца по итогу демонстрационного экзамена выпускник будет получать паспорт профессионала, который подтверждает наличие у него навыков, необходимых для выполнения реальных задач.

