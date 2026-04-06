ФАС проверит цены на яйца и молоко в волгоградской рознице





Федеральная антимонопольная служба (ФАС) 6 апреля направила в торговые сети запросы о ценообразовании на куриные яйца и молоко.

– ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца и питьевое молоко в рознице. Ведомство запросило у крупнейших федеральных торговых сетей информацию, – говорится в сообщении ведомства в MAX.

Служба проверит данные о еженедельной и ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на данные продукты, а также объемы закупок товаров и их реализации в период с января по апрель нынешнего года.

В случае выявления нарушений ФАС будут приняты соответствующие меры реагирования.