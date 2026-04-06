Инцидент со скорой обойдется волгоградскому автохаму в 7,5 тыс. рублей





В Волгограде мировой суд назначил волгоградцу штраф в размере 7,5 тыс. рублей после дорожного инцидента с каретой скорой помощи. Водитель Renault Arkana не пожелал уступать дорогу спецавтомобилю, ехавшему со включенными сигналами.

По информации объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, нарушение Правил дорожного движения было допущено водителем иномарки 15 августа 2025 года. Установлено, что спецтранспорт двигался с включенными проблесковыми маячками синего цвета и работающим специальным звуковым сигналом, а также имел соответствующие цветографические схемы на кузове. Однако водитель проигнорировал установленные спецсигналы, чем создал угрозу безопасности дорожного движения и нарушил право спецтранспорта на беспрепятственный проезд, – сообщили в пресс-службе волгоградских судов.

По факту происшествия в отношении Артема С. был составлен протокол об административном правонарушении. Постановлением мирового судьи судебного участка № 90 Кировского судебного района мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ.

У волгоградца есть возможность обжаловать постановление мирового суда в установленном законом порядке.