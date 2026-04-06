



6 апреля в администрации Волгоградской области прошло оперативное совещание под председательством Андрея Бочарова. Руководитель сообщил о том, что по прогнозу Гидрометцентра на территории региона на протяжении ближайших месяцев может установиться температурный режим выше средних многолетних значений, и потребовал взять под контроль рост ландшафтных пожаров.

С начала года на территории субъекта зафиксировано 700 пожаров и возгораний. Суточный прирост составляет от 3 до 30 возгораний. При этом специалисты отмечают, что в прошлом году фиксировалось большее количество пожаров, однако текущая ситуация далека от спокойной и усложняется засушливой погодой, сильным ветром и неожиданным маловодьем.

- В условиях введенного с 20 марта текущего года на территории Волгоградской области периода пожароопасного сезона, силы и средства региональной противопожарной службы переведены на усиленный режим работы и находятся в повышенной готовности, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Однако этого в сложившейся ситуации недостаточно, и глава региона потребовал принять дополнительные меры для защиты территории области от огненной стихии. В частности, чиновникам поручено организовать круглосуточный мониторинг пожарной обстановки в муниципалитетах и оперативно реагировать на выявленные пожары. Форсировать уборку территорий населённых пунктов и проверить их готовность к пожароопасному сезону. Такие же проверки должны охватить СНТ и сетевые организации.

Отдельное направление работы, которому Андрей Бочаров потребовал уделить дополнительное внимание – рейды. Административные комиссии вместе с казаками, дружинниками и активистами должны усилить контроль по выявлению нарушения правил пожарной безопасности.

Пик ландшафтных пожаров на территории региона традиционно ожидается летом. В его преддверии, в мае глава региона распорядился провести масштабные учения с руководителями муниципальных администраций.

