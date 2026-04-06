В Волгограде перед заморозками решили отключить отопление





Власти Волгограда сообщили о подписании постановления об окончании отопительного сезона 2025-2026 годов. По данным мэрии, подачу тепла потребителям остановят с сегодняшнего дня.

- В соответствии с постановлением администрации утверждена дата окончания отопительного сезона в Волгограде — 6 апреля 2026 года. Также для социальных объектов предусматривается возможность продолжения подтопки по заявкам их руководителей, — подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Напомним, в Волгоградской области муниципалитеты начали объявлять об остановке подачи тепла в жилые массивы с 1 апреля. На текущий момент отопительный сезон уже закрыли в Камышине и Михайловке, а также в Городищенском, Кумылженском, Камышинском и Ольховском, Даниловском и Котовском районах. При этом изнывающим от жары жителям Волгограда власти сообщали, что в отличие от более северных районов не намерены досрочно останавливать подачу тепла. Такое решение чиновники обосновывали надвигающимися заморозками.

Отметим, по данным МЧС России, понижение температуры, из-за которого неделю мучались в своих квартирах волгоградцы, наступит с 6 по 10 апреля.