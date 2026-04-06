МЧС России предупредило волгоградцев о трёхдневных заморозках





В ближайшие дни на Волгоградскую область обрушатся заморозки. 6 апреля МЧС России опубликовало экстренное предупреждение для жителей региона.

По данным спасателей, с 7 по 10 апреля в отдельных районах Волгоградской области ночью и утром ожидается резкое понижение температуры в воздухе и на поверхности почвы от -1ºС до -3ºС.

Напомним, как ранее сообщала редакция, минувшей ночью в регионе уже фиксировался удар морозов. Температура опускалась вплоть до -2ºС. Похолоданию предшествовало предупреждение Гидрометцентра о грозах и усилении порывов ветра до 15-20 м/с.

