Волгоградские приставы проводили домой 30 иностранцев

За прошлую неделю сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области выдворили из России еще 30 иностранных граждан. Как сообщили в УФСПП по Волгоградской области, иностранные граждане нарушили правила въезда в Российскую Федерацию и режим пребывания в стране. На родину отправились уроженцы Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.