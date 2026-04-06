



В Кировском районе Волгограда «Концессии водоснабжения» приступили к работам по замене канализационного коллектора на улице Промысловой. Специалисты планируют вместо аварийного стального трубопровода большого диаметра обустроить современный полимерный коллектор. Реконструкция охватит наиболее повреждённый 40-метровый участок, где регулярно происходили аварии.

Во время начала работ специалисты столкнулись с дополнительными сложностями. Как выяснилось, территория, где была проложена канализация, находится в зоне подтопления грунтовыми водами. В результате рабочим необходимо было использовать дополнительные технические решения.

- Приходилось не только откачивать воду, но и параллельно устраивать гидроизоляцию камеры: снаружи оштукатуривали швы цементно-песчаным раствором с последующим покрытием праймером и битумной мастикой, изнутри оштукатуривали швы цементно-песчаным раствором с добавлением жидкого стекла. Это укрепит конструкцию и защитит от негативных факторов, - сообщил руководитель подрядной организации Игорь Ланг.

Отметим, работы производятся без приостановки подачи коммунального ресурса потребителям. Сточные воды по-прежнему отводятся по старым коммуникациям, новый же участок будет плавно переподключён к сети по его полной готовности. Замена магистрали позволит повысить надёжность обслуживания 95 тыс. абонентов на территории Кировского района.

Фото: «Концессии водоснабжения»