Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 4-летней волгоградки





Глава СК РФ ждет доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информационный центр СК, соответствующее поручение дано руководителю следственного управления по Волгоградской области Василию Семенову.

Внимание Александра Бастрыкина привлекла трагическая история четырехлетней девочки, которая могла умереть из-за того, что ее мать слишком поздно обратилась за медпомощью после получения ребенком травмы.



По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области расследуется уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).







