



Волгоградские грибники показали первый весенний урожай в пойме. В корзинах увлеченных «грибалкой» горожан оказались сморчковые шапочки, о вкусе которых ходят настоящие легенды.

Фотографии молодых сморчков, издалека похожих на грецкие орехи, на минувших выходных буквально заполонили социальные сети. Фанаты «тихой охоты» рассказали, что пока миниатюрные грибы встречаются не повсеместно, но все-таки знающие места волгоградцы наверняка не вернутся домой с пустыми руками.

- Сморчковой шапочки набрали на сковородку. А вот сморчок конический только-только показывается. Синеножек, сбор которых мы в прошлом году начали в середине апреля, пока нет и в помине, - рассказывают волгоградцы.





Отметим, что вскоре в Волгоградской области появятся и сморчки степные, сбор которых официально запрещен из-за их охранного статуса. Корзина с апрельскими «первооткрывателями» может стоить грибникам от двух с половиной до пяти тысяч рублей.

- Обсуждения о возможном исключении сморчка степного из Красной книги России действительно ведутся, но пока он все еще находится под охраной, – напомнила ведущий миколог Волгоградской области Инна Землянская – Возможно, местные жители скажут, что на склонах их растет достаточно много. Но дело в том, что из-за масштабных распашек самих таких склонов осталось очень немного. К сожалению, сейчас грибу практически негде жить.

Следом за сморчками в Волгоградской области ждут появления синеножек и шампиньонов. По словам специалистов, ароматные грибы могут появиться в полях в ближайшие недели.

Фото Татьяны Немчиновой