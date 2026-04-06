Режим спецпопуска стартует на Волжской ГЭС с 11 апреля





Режим спецпопуска запускают на Волжской ГЭС с 11 апреля. Как сообщили в пресс-службе организации, он необходим для залива пойменных лугов, заполнения искусственных и естественных водоемов для полива в летний период, поддержания повышенных уровней воды во время нереста рыбы.

11 апреля среднесуточные сбросные расходы Волжской ГЭС составят 8000 м³/с, 12 апреля — 9500 м³/с. Далее в течение двух недель расходы будут постепенно увеличиваться по 1000 м³/с и к 24 апреля достигнут максимально установленных сбросов 26000 м³/с. В таком режиме Волжская ГЭС будет работать шесть дней. Затем расходы начнут снижаться и 30 апреля составят около 24000 м³/с. Дальнейший режим работы Волгоградского гидроузла будет установлен новым указанием Росводресурсов.



Напомним, как сообщало V102.RU, в прошлом году период пиковых сбросов на Волгоградском гидроузле длился всего три дня. При этом объем сбросов был меньше, чем планируется в этом году.





