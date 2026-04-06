Волгоградцы совершили 1,9 млн покупок с помощью биометрии





Жители региона стали чаще расплачиваться за товары и услуги с помощью альтернативных способов оплаты. В 2025 году по QR-коду было оплачено покупок на сумму 62,4 млрд рублей. Количество таких операций выросло более чем в 1,5 раза. С использованием биометрии совершено 1,9 млн покупок, что в 6 раз больше, чем годом ранее. Такие данные обнародовали в волгоградском отделении Банка России.



Всего в 2025 году жители Волгоградской области с помощью альтернативных способов оплаты совершили 54,3 млн операций на сумму более 63,5 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.



Справка. В Волгоградской области функционируют 1799 банкоматов и 69 тысяч терминалов для безналичной оплаты товаров и услуг. В регионе выпущено порядка 7,6 млн банковских карт. За год этот показатель вырос на 3,6%. Жители региона совершили около 860,5 млн безналичных операций по оплате товаров и услуг. Общая сумма транзакций приблизилась к 665,4 млрд рублей.



