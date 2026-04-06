В Волгограде и области нашли две авиабомбы

Опасные предметы были обнаружены при проведении земляных работ в Ерзовке Городищенского района и в Краснооктябрьском районе Волгограда. По информации регионального управления МЧС, под Волгоградом нашли фугасную авиационную бомбу – ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны. А в Волгограде рабочие наткнулись на ФАБ-100.
Места обнаружения фугасок оцеплены. В ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета Донского спасательного центра для дальнейшего уничтожения взрывоопасных предметов, пояснили в ведомстве.
Фото ГУ МЧС Волгоградской области (архив)