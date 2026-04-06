Конфискованные иномарки волгоградцев отправили на СВО





В Иловлинском районе Волгоградской области конфискованные автомобили передали для выполнения боевых задач участникам специальной военной операции. Иномарки были изъяты у злостных нарушителей ПДД.

Согласно утвержденному порядку, после первого правонарушения автомобиль остается на штрафстоянке, при повторном нарушении транспортное средство изымается в счет государства.

Отправившиеся в зону СВО автомобили были конфискованы у волгоградцев, повторно управлявших транспортом в нетрезвом состоянии.

