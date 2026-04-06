В Волгограде задержан спаливший авто на пр. Жукова пироман





В Волгограде полицейские задержали 46-летнего мужчину, спалившего 9 марта иномарки на пр. Жукова. Всё произошло ночью на парковке многоквартирного дома №5. Пироманом оказался бывший сожитель владелицы одного из автомобилей.

- Накануне происшествия между женщиной и мужчиной произошел конфликт. Имея личные неприязненные отношения к потерпевшей, злоумышленник поздно ночью пробрался на парковку, зная, что там находится её автомобиль, и путем поджога решил уничтожить принадлежащее ей имущество. Облив машину бензином, он бросил спичку и после скрылся, - сообщили правоохранители.

Во время пожара принадлежащая волгоградке иномарка была полностью уничтожена. Также пострадала одна из припаркованных рядом машин.

Отметим, пожаром нанесён ущерб в 1,8 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Фигуранту может грозить наказание вплоть до реального лишения свободы на срок до 5 лет.