УФСБ задержало волгоградца за финансирование терроризма

В Волгоградской области сотрудники УФСБ задержали 54-летнего местного жителя за финансирование террористической деятельности.

- С февраля 2022 года по февраль 2025 года мужчина, используя телеграмм-кошелек, совершил 42 финансовые операции по перечислению денежных средств в размере порядка 150 тысяч рублей на нужды движения, признанного экстремистским и запрещенным в России, внесенного в единый список террористических организаций, - сообщили в УФСБ России по региону.

В отношении задержанного возбуждено уголовно дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России (Содействие террористической деятельности). Подозреваемому грозит до 15 лет колонии либо пожизненное лишение свободы. Мужчина заключен под стражу.





