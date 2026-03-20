Волгоградцам посоветовали заглянуть в личный кабинет ФНС





Налоговая служба напомнила жителям Волгоградской области о проведении мероприятий по исчислению имущественных налогов физическим лицам за 2025 год. Проверить сведения о своем имуществе можно в личном кабинете (ЛК) налогоплательщика.

– Имущественные налоги исчисляются на основании сведений, которые налоговым органам направляют подразделения Росреестра, ГИБДД МВД России, Гостехнадзора, ГИМС МЧС России и другие регистрирующие органы. Проверить информацию можно в интернет-сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Имущество», где будет отражена информация о транспортных средствах и объектах имущества налогоплательщика, указан кадастровый номер объекта, его адрес места нахождения, площадь, кадастровая стоимость и другие сведения, – поясняют в УФНС России по Волгоградской области.

Проверка актуальности данных об объектах налогообложения, поступивших в налоговые органы (квартирах, жилых домах, земельных участках, транспортных средствах, дачах, гаражах и другой недвижимости), поможет волгоградцам избежать некорректного исчисления имущественных налогов.

В случае, если в личном кабинете обнаружатся ошибки в характеристике объекта налогообложения или отсутствие сведений о нем, жителям Волгоградской области необходимо будет сообщить об этом в налоговый орган, отправив сообщение через ЛК.