Аналитики: розничный рынок сохранит тренд на «кредитную оттепель»





Центробанк сегодня, 20 марта, по итогу экспертного обсуждения снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 15% годовых. По оценкам экспертов ВТБ, такое решение ЦБ РФ задает четкий вектор на дальнейшее оживление кредитной активности на розничном рынке.

В первом квартале выдачи кредитов физлицам в России могут составить порядка 2,3 трлн рублей, по мнению аналитиков банка. Рост – более чем на 50% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Одновременно сохраняется и тренд на накопления, особенно по «длинным» вкладам и накопительным счетам.

Параллельно со снижением ставок по кредитам продолжит меняться и ситуация на рынке накоплений. Учитывая тренд на смягчение политики регулятора, банки могут начать снижать доходность по депозитам. Это стимулирует вкладчиков фиксировать текущие высокие ставки: сейчас гораздо выгоднее переходить на длинные депозиты сроком от года, чтобы сохранить доходность на будущее. По итогам года эксперты ожидают рост общего объема пассивов на 10%.

– Снижение ключевой ставки стимулирует активность розничного рынка. Банки усиливают конкуренцию за заемщиков, не только снижая ставки, но и возвращая программы рефинансирования. Для клиентов это возможность сэкономить и позволить себе покупки в разгар весеннего сезона. Наряду с возможностью «купить» актуальность сохраняет и тренд на «копить». Ставки по вкладам продолжают опережать инфляцию, особенно – на длинные сроки, а накопительные счета уже укрепились в качестве народного «электронного кошелька» с дополнительной выгодой, – комментирует старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.