Почти 100 млрд прибыли заработали предприятия Волгограда и области





В Волгоградстате подвели итоги финансовой деятельности организаций региона в 2025 году. По данным ведомства, в прошлом году сальдированный финансовый результат организаций Волгоградской области составил 98,8 млрд рублей прибыли.

Самыми прибыльными стали сферы производства нефтепродуктов, химических веществ, сельского хозяйства, торговли, производства пищевых продуктов, транспортировки и хранения. На конец 2025 года внеоборотные активы организаций региона сложились в сумме 799,7 млрд рублей, что на 19,4% больше, чем на конец 2024 года. В структуру внеоборотных активов включены основные средства, материальные поисковые активы, доходные вложения в материальные ценности, незавершенные капитальные вложения, результаты по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам и т.д.

Оборотные средства организаций составили 755,9 млрд рублей, что на 6,8% больше, чем на конец 2024 года. Оборотные активы организаций на 31,2% состояли из запасов, еще около трети– из задолженности покупателей. Остальное приходится на остатки денежных средств на счетах организаций и краткосрочных финансовых вложений.







