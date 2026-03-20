Центробанк снизил ключевую ставку до 15%





20 марта в Москве состоялось заседание совета директоров Центробанка. По итогу экспертного обсуждения регулятор снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 15% годовых.

Напомним, ранее эксперты прогнозировали данное решение ЦБ.По мнению специалистов, текущая динамика инфляции и запас жесткости монетарной политики ЦБ позволяют продолжить снижение ставки, особенно на фоне признаков замедления экономики в начале года.

Как пояснили в ЦБ, в феврале текущий рост цен существенно замедлился после исчерпания влияния разовых факторов начала года. С их исключением оценка устойчивой инфляции в целом находится в диапазоне 4–5% в пересчете на год.

— Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели, — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 24 апреля.

