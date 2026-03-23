Cредняя сумма вклада у пенсионеров выросла до 722 тысяч рублей





В 2025 году пенсионеры активно перекладывали средства на короткие вклады. По данным аналитиков ВТБ, приоритетными сроками для размещения были 3 и 6 месяцев. Это позволило им получать доходность и сохранить свои потребительские привычки.

Средняя сумма вклада у пенсионных клиентов банка выросла в прошлом году до 722,4 тыс. рублей (+49 тыс.). На текущих счетах средний чек составил около 50 тыс. рублей, а на накопительных счетах – почти 200 тысяч. Лидеры по открытию вкладов и накопительных счетов – пенсионеры из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана, Самарской области и Краснодарского края.

В 2026 году пенсионеры продолжили выбирать короткие вклады для сохранения своих сбережений, средние суммы по сравнению с прошлым годом практически не изменились. При этом, получая доходность по вкладам и накопительным счетам, пенсионеры сохранили свою транзакционную активность, чаще всего расплачиваясь в супермаркетах, магазинах для дома и аптеках.



