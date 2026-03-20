Федеральные новости
Ограничения по КРС в регионах не окажут влияния на Волгоградскую область – облпромторг

Экономика 20.03.2026 20:03
20.03.2026 20:03


Ограничения перемещения молока и продукции животного происхождения, а также поголовья животных в отдельных субъектах РФ в связи с напряженной эпизоотической обстановкой по пастереллезу не окажут влияния на Волгоградскую область. По информации профильных специалистов, в Волгоградском регионе сформирован достаточный запас мясной и молочной продукции. Кроме того, область в состоянии обеспечить потребности населения за счет собственных производств.

Распространение пастереллеза в России сегодня, 20 марта, стало одной из самых обсуждаемых тем федеральной новостной повестки. По данным «Известий», очаги инфекции были обнаружены в 10 регионах, в том числе и в соседней с Волгоградской Ростовской области. Животных, у которых выявлено заболевание, уничтожают. Вывоз молочной и мясной продукции за пределы территорий с напряженной ситуацией по заболеванию запрещен.


Есть ли повод для беспокойства? 

В Волгоградской области, как уже сообщало ИА «Высота 102», на 20 марта случаев инфицирования крупного рогатого скота (КРС) не зафиксировано. По данным специалистов облкомветринарии, ситуация мониторится в круглосуточном режиме. Кроме того, в Волгоградской области сейчас в самом разгаре вакцинация скота. 

– В Волгоградской области не зарегистрировано случаев пастереллеза, а также других заразных и особо опасных болезней крупного рогатого скота. Для профилактики заразных, в том числе особо опасных, болезней животных и птиц на территории Волгоградской области государственной ветеринарной службой региона регулярно осуществляется комплекс диагностических исследований, вакцинаций и лечебно-профилактических обработок, – сообщают волгоградские специалисты.

Добавим, что согласно последним сообщениями федеральных СМИ, в Новосибирской области и в Алтайском крае 20 марта удалось локализовать очаги инфекции. Это, по данным специалистов, гарантирует нераспространение заболевания на другие территории РФ.


Влияние на рынок Волгоградской области 

Как пояснили ИА «Высота 102» в региональном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК, ограничения в отдельных регионах РФ не способны изменить каким-либо образом ситуацию на волгоградском рынке.  

– Поставки мясной продукции из других субъектов РФ не оказывают существенного влияния на региональный рынок. Кроме того, у нас имеется собственная обширная производственная база мяса и мясной продукции, – заявили в ИА «Высота 102» в облпромторге.

Помимо этого, уточняют в профильном комитете, региональный штаб по оперативному мониторингу потребительских цен и наличия товаров первой необходимости в Волгоградской области на постоянной основе следит за состоянием запасов на складах и в логистических центрах.

– Уровень запасов в Волгоградской области остается стабильным, – заверили в профильном комитете. 

Экономика 20.03.2026 20:03
