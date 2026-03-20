Эксперты прогнозируют снижение ключевой ставки до 15%





Сегодня, 20 марта, совет директоров Банка России может рассмотреть снижение ключевой ставки до 15%. Такое мнение, передает ТАСС, выразили 19 из 19 опрошенных экспертов.

По мнению специалистов, текущая динамика инфляции и запас жесткости монетарной политики ЦБ позволяют продолжить снижение ставки, особенно на фоне признаков замедления экономики в начале года.

На прошлом заседании ставка была понижена с 16% до 15,5%. В ЦБ отметили, что отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается, при этом устойчивые показатели роста цен на момент февральского заседания существенно не изменились.

- По нашему мнению, Банк России снизит ключевую ставку на 0,5 п.п. Текущая динамика инфляции и запас жесткости монетарной политики ЦБ позволяют продолжить снижение ставки, особенно на фоне признаков замедления экономики в начале года. Корректировка траектории ставки будет осуществляться на основе обновленных параметров по бюджету и данных о внешних инфляционных шоках из-за иранского кризиса, но уже во втором квартале, - отмечают специалисты.

При этом эксперты выражают мнение, что инфляционные ожидания населения в январе по факту повышения НДС не увеличились от декабрьского локального максимума, а в феврале инфляционные ожидания как населения, так и бизнеса перешли к снижению по сравнению с январскими значениями.