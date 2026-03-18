В Волгограде растет количество переводов самозанятым

В Волгоградской области объем переводов самозанятым в 2025 году значительно вырос по сравнению с предыдущим годом. Как сообщает ИА «Высота 102», в ВТБ, к примеру, этот показатель вырос за указанный период в 2 раз.

Основными заказчиками товаров и услуг самозанятых в Волгоградской области эксперты называют компании из сферы строительства, торговли, транспорта и IT.

– Взаимодействие регионального бизнеса и самозанятых выходит на новый уровень. Благодаря банковским решениям, их сотрудничество становится финансово понятным для обеих сторон. Это партнерство – фундамент для формирования надежной и развитой деловой экосистемы в регионе, – сообщил на отчетной пресс-конференции управляющий ВТБ в Волгоградской области Владимир Русаев.

Также сообщается, что самозанятые в Волгоградской области активно пользуются такими услугами, как оформление чеков, уплата налогов, получение выписок и справок, прохождение обучающих курсов и программ поддержки.