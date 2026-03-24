



В Палласовском районе Волгоградской области обустроят уличное освещение участков шести региональных дорог. Облкомдортранс объявил о поиске подрядной организации, готовой вывести трассы из сумрака.

Согласно проектно-сметной документации, работы развернутся на дороге «Иловатка – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка – Николаевск». Здесь освещение появится на трёх участках: км 114+550 – км 114+900, км 117+475 – км 118+350, км 118+750 – км 119+650. На дороге «Палласовка – Савинка – Кумысолечебница» на участке в границах райцентра протяжённостью 1,6 км. На подъездной дороге «Иловатка (км 10) – Старая Полтавка – Гмелинка – Палласовка – Николаевск» к г. Палласовка» в границах основной дороги и 1,1 км. Здесь же светильники будут установлены на 900-метровом участке подъезда 18 ОП РЗ 18К-9-7.

Ещё один 850-метровый участок специалисты подсветят на подъездной дороге «Палласовка – Кайсацкое» к п. Новостройка». Также освещение появится на полуторакилометровом участке дороги «Палласовка – Новостройка».

Отметим, работы запланированы для повышения безопасности дорожного движения. Они должны быть выполнены до 31 марта 2027 года. На установку столбов, светильников и обустройство линий электропередач из областного бюджета выделено 64,9 млн рублей. Исполнителя отберут по итогу открытого аукциона уже на следующей неделе.

