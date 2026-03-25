Гигантская свалка выросла за РЦ «Магнит» в Волгограде











В рабочем поселке Ерзовка Городищенского района Волгоградской области буквально за год выросла огромная свалка. Как рассказали ИА «Высота 102» жители поселка, горы мусора в промзоне населенного пункта за распределительным центром «Магнит» растут ни по дням, а по часам. Сюда приезжают маленькие и большие грузовики, сгружая строительные отходы, шины, старую мебель, упаковку, даже особо не стесняясь и не скрываясь.

Масштабы нелегального мусорного полигона впечатляют – горы хлама захватили уже несколько гектаров. Жители утверждают, что еще год назад здесь такого безобразия не было. А нелегальные мусорщики, видимо, чувствуют полную безнаказанность, ибо процесс захламления территории продолжается.

Корреспондент ИА «Высота 102» пытался получить комментарий у главы Ерзовского сельского поселения, однако Сергей Зубанков не ответил на звонок на его сотовый телефон.

