Володин призвал оставить женщинам право принимать решение об абортах





Решение об аборте должна принимать женщина самостоятельно. Об этом 24 марта заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

– Тема абортов очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине – ей принимать решение. Захочет она – посоветуется с близким человеком, с родителями – так, как она посчитает, – приводятся слова председателя на сайте Госдумы.

По мнению Володина, задача депутатов – создавать условия для решения в пользу ребенка.

– Иначе мы можем в наш мир, и без того со многими сложностями, привнести то, что можно было бы и не привносить: напряжение и беспокойство, – почеркнул спикер Госдумы.

