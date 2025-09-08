Транспорт

«Мы запускаем движение»: новую четырехполосную дорогу открыли на севере Волгограда

Транспорт 08.09.2025 09:38
Сегодня, 8 сентября, в течение дня запустят движение по обновленной дороге на улице Латошинской в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в администрации региона, рано утром готовность этого объекта оценил губернатор Андрей Бочаров.

Глава региона осмотрел новый четырехполосный участок дороги и дал задачи по дальнейшему развитию дорожно-транспортного объекта, который называют северными автодорожными воротами Волгограда.


Дорожники полностью реконструировали 2,5-километровый участок от улицы Шурухина до съезда в Винновский массив. За счет расширения проезжей части и увеличения количества полос увеличилась пропускная способность — ежедневный трафик составляет 3,5 тыс. машин в сутки. Здесь обустроили шесть остановочных павильонов и шесть пешеходных переходов, смонтировали 84 светоточки по принципу «Чистое небо». Таким образом, завершен первый этап модернизации одного из ключевых дорожно-транспортных объектов, обеспечивающих связь городских магистралей с федеральной трассой Р-228.


- Дорога очень насыщенная, она востребована, большой поток автомобилей, в том числе большегрузных, идет со стороны Казахстана, Астрахани. И нужно отметить, что здесь огромный дачный массив. Я всех поздравляю, дорога получилась хорошая, и сегодня мы запускаем движение, — сказал губернатор.

Ранее была проведена реконструкция ул. Героев Тулы, участка Третьей Продольной магистрали в районе поселка Водстрой со строительством путепровода, что в комплексе позволяет существенно улучшить качество организации дорожного движения в северной части города, ликвидировать узкие места, наличие которых приводило к пробкам. 

Андрей Бочаров поставил задачи по проведению второго этапа реконструкции — от съезда в Винновского массива до улицы Героев Тулы. 


- Важно, чтобы этот участок территории, район города развивался. Поэтому сегодня принято решение о продолжении работы на втором этапе улицы Латошинской с решением серьезных вопросов участка возле поста ГАИ, если проще говорить, и примыкания 3-й Продольной к улице Шурухина, - Андрей Бочаров. 

В рамках второго этапа предстоит сделать еще 1,8 км дороги — она также будет расширена до четырех полос, здесь также обустроят тротуары и остановки, установят световые опоры. Кроме того, запланировано сделать круговое движение возле автозаправочной станции, обустроить подпорные стенки. 

По данным обладминистрации, в текущем году в порядок приводят 340 км, в том числе продолжается строительство, реконструкция и капремонт целого ряда масштабных дорожных объектов, имеющих стратегическое значение для Волгоградской области и России в целом.

Фото: администрации Волгоградской области 

