В Волжском арестуют водителя, сбившего насмерть ребенка на самокате

Расследования 22.09.2025 17:43
Решается вопрос об избрании под стражу водителя маршрутки, который насмерть сбил 9-летнюю девочку на самокате в городе Волжском Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным Главка полиции, ДТП произошло 22 сентября в 15:55 мск.

- Водитель, управляя микроавтобусом Peugeot Boxer, на пересечении ул. Оломоуцкая и ул. Мира совершил наезд на 9-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на самокате, - рассказали в ведомстве.

Несовершеннолетняя скончалась до приезда врачей скорой помощи.

На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. 

Ранее об этом происшествии сообщили очевидцы трагедии. Потом информацию подтвердили в прокуратуре, отметив, что на место ДТП выезжал прокурор Волжского.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


17:51
Погода на осеннее равноденствие предрекла, какой будет зима в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:43
В Волжском арестуют водителя, сбившего насмерть ребенка на самокатеСмотреть фотографии
17:37
В Михайловке на 20 минут включатся тревожные сиреныСмотреть фотографии
17:30
Амфитеатр, «Волгоград Арена» и не только: 14 необычных мест Волгограда для выездных свадебСмотреть фотографии
17:27
В Волжском прокуратура подтвердила гибель 9-летней школьницы в ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
16:36
Очевидцы: в Волжском маршрутка сбила насмерть ребенка на самокатеСмотреть фотографии
16:36
Солнце удивило ученых синхронным выбросом двух гигантских протуберанцевСмотреть фотографии
16:23
На 13% выросло количество волгоградцев с доходами от 10 млн рублейСмотреть фотографии
16:13
В Волгограде полиция и Росгвардия проверили бары и ночные клубы на наркотикиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:56
Волгоградских призывников предупредили, какие повестки им ждатьСмотреть фотографии
15:31
Владимир Путин: Россия до февраля 2027 года продолжит выполнять ДСНВСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Апелляция подтвердила приговор за 171-миллионую аферу со свалками под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:22
Приговор о поставке фальшивого молока в волгоградские колонии оставили в силеСмотреть фотографии
15:05
Дочь бывшего тренера «Ротора» выиграла Кубок Волгоградской области по сквошуСмотреть фотографии
14:36
Волгоградцев призывают получить в банках банкноты за монетыСмотреть фотографии
14:33
Волгоградцам суд закрыл доступ к санкционному сыру из ЕССмотреть фотографии
14:01
218 тонн сомнительной пшеницы выявили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:42
РИА: Владимир Путин сделает важные заявления на совещании СовбезаСмотреть фотографии
13:22
Появилось видео первых минут пожара, уничтожившего рынок на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:59
Водитель влетевшей в трактор маршрутки доставлен для лечения в ВолгоградСмотреть фотографии
12:58
Под Волгоградом мужчину задержали за попытку дать взятку замначальника полицииСмотреть фотографии
12:52
Матч «Ротора» и «Урала» стал самым посещаемым в 11-м туре Первой лигиСмотреть фотографии
11:59
ФСБ задержала 41-летнего волгоградца, призывавшего к расправе над властямиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
В Волгоградской области Daewoo Nexia с пьяным водителем протаранила столбСмотреть фотографии
11:41
Поджигательница двух авто в Волгограде действовала по указке телефонных мошенниковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к досрочному началу отопительного сезонаСмотреть фотографии
10:53
Под Волгоградом маршрутка лишилась кабины после столкновения с тракторомСмотреть фотографии
10:43
Под Волгоградом 16-летний водитель кроссовера пострадал в ДТПСмотреть фотографии
10:16
В УКБ №1 Саратовского медуниверситета внедрены передовые методы ПЭТ/КТСмотреть фотографии
10:10
Волгоградца отправили в колонию за сбыт препарата для эпилептиковСмотреть фотографии
 