В Волжском арестуют водителя, сбившего насмерть ребенка на самокате

Решается вопрос об избрании под стражу водителя маршрутки, который насмерть сбил 9-летнюю девочку на самокате в городе Волжском Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным Главка полиции, ДТП произошло 22 сентября в 15:55 мск.

- Водитель, управляя микроавтобусом Peugeot Boxer, на пересечении ул. Оломоуцкая и ул. Мира совершил наезд на 9-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на самокате, - рассказали в ведомстве.

Несовершеннолетняя скончалась до приезда врачей скорой помощи.

На месте работают экипажи Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Ранее об этом происшествии сообщили очевидцы трагедии. Потом информацию подтвердили в прокуратуре, отметив, что на место ДТП выезжал прокурор Волжского.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





