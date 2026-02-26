В Волгоградской области паводок на малых реках начнётся к концу марта

26 февраля в администрации Волгоградской области прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, посвящённое подготовке к весеннему половодью. По информации специализированных служб, пропуск основных паводковых вод начнётся в регионе в конце марта – начале апреля. Несмотря на обильные снегопады, пока что эксперты не ожидают опасного уровня подъёма уровня водных объектов.

- Согласно последним данным метеорологов, в этом году паводковая обстановка в регионе также контролируемая, на текущий момент она не вызывает опасений у специалистов. Обычно в середине марта половодье начинается на малых реках по югу области, к концу марта-началу апреля — по северу. С середины апреля начинается паводок в Волго-Ахтубинской пойме, — сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Отметим, по итогу заседания муниципалитетам поручено усилить постоянный мониторинг затороопасных участков рек, состояния дамб и плотин, подготовить дренажные системы к приёму и отведению вод. Для оперативного реагирования на ухудшение складывающейся ситуации в регионе создан резерв из 10 тыс. специалистов и 3,5 тыс. единиц техники.

Фото из архива ИА «Высота 102»