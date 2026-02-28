Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 марта

Общество 28.02.2026 12:25
28.02.2026 12:25


В Волгоградской области завтра, в первый день весны, в некоторых районах региона дневная температура достигнет +6º. В Волгограде также будет тепло +1…+3º.

При этом ночью на северных территориях 1 марта ожидаются морозы  -8…-13º, а в западных районах ночная температура составит 0...-5º. В областном центре столбик термометра ночью 1 марта зафиксируется на значениях -7…-9º.

В последующие дни тепло будет постепенно захватывать районы Волгоградской области, а ночные морозы пойдут на спад. Например, в областном центре к 3 марта в темное время суток ожидается всего -1…+1º .

Эксперты центра Фобос связывают потепление в некоторых регионах России с так называемым французским циклоном, который поднял температуру в этой стране до +27.


