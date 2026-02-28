Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 марта





В Волгоградской области завтра, в первый день весны, в некоторых районах региона дневная температура достигнет +6º. В Волгограде также будет тепло +1…+3º.

При этом ночью на северных территориях 1 марта ожидаются морозы -8…-13º, а в западных районах ночная температура составит 0...-5º. В областном центре столбик термометра ночью 1 марта зафиксируется на значениях -7…-9º.



В последующие дни тепло будет постепенно захватывать районы Волгоградской области, а ночные морозы пойдут на спад. Например, в областном центре к 3 марта в темное время суток ожидается всего -1…+1º .



Эксперты центра Фобос связывают потепление в некоторых регионах России с так называемым французским циклоном, который поднял температуру в этой стране до +27.





