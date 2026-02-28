Главное

Парад планет увидят волгоградцы вечером 28 февраля

Общество 28.02.2026 11:55
28.02.2026 11:55


Парад планет можно увидеть вечером 28 февраля, примерно через час после заката. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском планетарии,  в линию выстроятся  Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера, Меркурий. К планетной «вечеринке» прибавится и Луна, она будет находиться рядом с Юпитером. Однако не все перечисленные планеты можно увидеть невооруженным глазом. Например, для наблюдения за Ураном и Нептуном придется воспользоваться подзорной трубой или телескопом.

Подобное явление лучше всего наблюдать вдали от города на открытой местности. В этом случае не будет мешать городская застройка (это актуально для Венеры и Меркурия, которые будут находиться очень низко над горизонтом). Следить за небосклоном лучше невооруженным глазом, чтобы увидеть масштаб выстраивания планет, а не отдельный кусочек неба. Для подобных наблюдений нужна ясная погода.

Выравнивание планет – визуальное явление, когда планеты на небе  находятся близко друг к другу и выстраиваются в одну линию (дугу).

Это происходит потому, что планеты обращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости, но с разной скоростью и по своим собственным орбитам. Большую часть времени они распределены по разным участкам неба, но бывает, что их положения совпадают так, что они оказываются в одном секторе неба, создавая эффект выстраивания в линию.

Фото волгоградского планетария VK.com⠀


