



В Волжском Волгоградской области накануне, 27 февраля, состоялось первое заседание рабочей группы по платным парковкам. Парковки предполагается оборудовать в местах, где загруженность улично-дорожной сети и остановка транспортных средств ограничивают движение транспорта, рассказали в администрации города.

Было предложено установить взимание платы на таких парковках в будние дни 8:00 до 20.00, бесплатно можно будет оставлять автомобили с 20:00 до 8:00 в будни, а также в выходные и праздничные дни. Первые 15 минут стоянки планируется сделать бесплатными. Оплатить парковку можно будет разными способами: через мобильное приложение, смс-сообщение, банковский терминал или систему быстрых платежей. Сумма платы за час – 20, 35, 50, 70 и 90 рублей в зависимости от категории транспортного средства.

Поднимался вопрос о льготах при пользовании платными парковками. Собравшиеся утвердили, что не будут вносить плату за временное нахождение на платных парковках машины спецслужб: полиции, пожарной службы и скорой медицинской помощи. Также обсуждался вопрос о бесплатных парковок для инвалидов, ветеранов боевых действий, участников СВО и членов их семей, многодетных семей.



Члены рабочей группы назвали и предполагаемые места для организации парковок: пересечение проспекта Ленина около строений № 19, 20, 21, 22 и здания №1 по Комсомольской площади, улица Фонтанная от проспекта Ленина до улицы Чайковского в прямом и обратном направлении; улица Энгельса от проспекта Ленина и до улицы Советской; площадка около здания № 123 по проспекту Ленина.



Власти утверждают, что основная цель создания платных парковочных мест – повышение эффективности и безопасности дорожного движения. Проект обещают запустить сначала в тестовом режиме: водителей не будут штрафовать в течение месяца. А доходы от платы за парковку автомашин будут поступать в городской бюджет и направляться на развитие транспортной инфраструктуры и благоустройство города, заверили члены рабочей группы.





