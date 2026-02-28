Четыре крупные турбазы продают в Волгоградской области





Сразу несколько объявлений о продаже турбаз появились на популярном сайте. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Авито, так, выставлен на продажу комплекс из домов-срубов в селе Покровка в Ленинском районе, расположенный на берегу Волги, по цене в 55 миллионов рублей.

В Михайловке база отдыха «Медведица» продается за 33 миллиона рублей. Турбаза, расположенная в хуторе Вертячий Городищенского района, предлагается потенциальным покупателям за 22 миллиона рублей.



В 20 миллионов оценена база с домиками на берегу Волги в Красноармейском районе Волгограда, расположенная недалеко от дач «Барвиха».



Продавцы позиционируют выставленные на продажу объекты как готовый и прибыльный бизнес.





